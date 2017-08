BMW bouwt alles maar door elkaar

Door: BV

BMW bereidt zich voor op de toekomst, door de productielijn voor z’n belangrijkste modellen af te stemmen op alle mogelijke aandrijfvormen. Op één en dezelfde lijn wil BMW niet alleen benzine- of dieselaggregaten kunnen monteren, maar ook plug-in-hybrides en louter elektrisch aangedreven modellen.

Het Duitse bedrijf zal in de toekomst almaar meer modellen aanbieden met drie verschillende aandrijfvormen (verbrandingsmotor, hybride, elektrisch). Het bedrijf erkent dat er geen enkele betrouwbare toekomstprojectie bestaat van de populariteit van elk van die keuzes voor de toekomstige klant. En omdat de volgende productgeneratie, die tot minstens 2025 loopt, al volop in de onvoorspelbare periode valt, opteert het bedrijf voor een maximale flexibiliteit. De fabriek in Leipzig is de eerste die wordt aangepast. De aanpassing is het grootst voor het deel van de lijn waar de koetswerkstructuur wordt gefabriceerd. Toekomstige modellen zullen verschillende vloerstructuren vergen. Kwestie van de batterijen te kunnen huisvesten. Een specifieke extra lijn zal alle versies van de autovloer moeten kunnen bouwen.

BMW X3 is eerst

Het is de BMW X3 die wellicht als eerste model van het merk te koop zal worden aangeboden met alle aandrijfopties, een elektrische versie incluis. De plug-in-hybride van het model komt in 2019. Een jaar later volgt een EV. De 3-Serie zal het voorbeeld volgen, maar pas na de generatiewissel. Dat model zit al te ver in z’n cyclus. De X5, die in het Amerikaanse Spartanburg (foto) wordt gebouwd, kan in theorie ook tot EV geconverteerd worden. De plug-in-hybrid ervan loopt al van dezelfde lijn.