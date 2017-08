Audi A3 driedeurs is uitstervend ras

Door: BV

Audi is aan het werk aan de nieuwe generatie A3. Die komt op de markt in 2019. Het model bestaat momenteel in niet minder dan vier silhouetten: driedeurs, vijfdeurs Sportback, Berline en Cabrio. Dat aanbod zal niet ongewijzigd worden getransplanteerd op de nieuwe generatie. Door de tanende populariteit van de driedeurs, wordt die geschrapt.

De vijfdeurs is het nieuwe ‘gewoon’

Tegelijk is Audi niet van plan in het competitieve C-segment veel te laten liggen. De vierdeurs is door z’n populariteit in Azië en de VS niet te schrappen, en de Cabrio vult nu eenmaal een specifieke niche. Maar daarnaast is er nog ruimte voor verbetering, denkt men in Ingolstadt. Daarom wordt de Sportback in 2019 gewoon de Audi A3. Niets meer. Er komt nog wel een variant met die toevoeging, maar daarvoor zit Audi op iets nieuws te broeden. Denk aan een gekrompen variant van de A5 Sportback, met wel een vijfde deur, maar ook een coupé-achtige (van ver) daklijn…