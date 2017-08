Deze peperdure replica’s zijn allemaal gekrompen

Door: BV

Volgende week strijkt de beau monde van de autowereld neer op het Concours d’Elegance in het Californische Pebble Beach. Een hotspot waar meer kunstig geplooid staal en rauwe pk’s samenkomen dan elders ter wereld. En je vindt er ook rariteiten. Bij veilinghuis Mecum gaan bijvoorbeeld vier replica’s van klassieke racewagens onder de hamer. Het zijn allemaal schaalmodellen, bedoel voor kinderen, al zal je dat aan de prijs niet zien.

Elk een eigen verhaal

Elk van de replica’s heeft een eigen verhaal. De eerste is een Ferrari 330 P2 Le Mans (1969), gebouwd door De La Chapelle in polyester over een stalen chassis en aangedreven door een 2,5pk Honda-motor. Daarmee haalt die tot 40km/u. Het is volgens schattingen de duurste van het lot: ergens tussen $ 35.000 en $ 40.000 verwacht men.

De volgende is de Bimbo Racer (ook wel de Baby Ferrari genoemd, en dat was voor hij werd gekrompen). Die moet tussen $ 20.000 en $ 30.000 opleveren en wordt aangedreven door een 12V aandrijflijn. Ook hier werd absurd veel aandacht besteed aan de details. Zelfs de rode verf stamt uit de juiste periode.

De Mercedes 300 SLR is voorzien van een tweetakt 50cc-motor. Daarmee houdt die uitstekend te rijden. Dit exemplaar is ook voorzien van luchtbanden. De prijs ervan ligt wellicht in dezelfde lijn als hierboven.

De Jaguar E-Type replica wordt gevoelig lager ingeschat - tussen $ 10.000 en $ 15.000. Die heeft een benzinemotor aan boord, maar meer details worden daarbij niet gegeven. Z’n beige koets met rode interieur is een klassieke combinatie. En zelfs de koplampen zijn functioneel.