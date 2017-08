BMW X2 schreeuwt om aandacht

Door: BV

BMW wringt nog een model tussen de X1 en de X3. Een crossover… crossover, want net als de BMW X4 zal die een wat andere daklijn hebben dan de X1. De nieuwe BMW, waarvan deze concept car al een erg optimistisch gelijnde voorbode was, wordt in september voorgesteld op het Autosalon van Frankfurt.

Tot het zover is, zal de marketingafdeling van BMW als een peuter om aandacht voor het model schreeuwen. Dit is alvast de eerste kreet: beeld van een gecamoufleerd exemplaar. Alsof we de gelekte patentschetsen nog niet gezien hadden.