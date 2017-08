Infiniti Prototype 9: de geschiedenis herschreven

Door: BV

Het is bijna zonde dat Infiniti niet bestond voor 1989. Op het Pebble Beach Concours ‘d Elegance tonen de Japanners volgende week immers wat had kunnen zijn. En blijkbaar hebben we daar heel wat aan gemist.

Traditioneel modernisme

Deze Prototype 9 gedoopte creatie moet tonen hoe een formuleracer van het merk er zeventig jaar geleden uitgezien zou hebben. Lekker makkelijk achteraf, natuurlijk, waardoor je niet anders kan dan stellen dat de proporties opvallend modern zijn. Net als de gekozen koetswerkplooien (een combinatie van convex en concaaf). Die zijn grotendeels met de hand gefabriceerd, al is er ook een moderne kant. De dragende structuur werd immers met een laser gesneden.

Wat van een Nissan Leaf

Wat onder de kap zit, zou zelfs zeventig jaar geleden niet volstaan hebben. 148pk? Toen racete men al met veel meer… Maar het was dan wel op fossiele brandstof, en daar door de Prototype 9 niet aan mee. De achterwielen worden aangedreven door een elektromotor. En zo heeft deze auto weer enkele componenten gemeen met de Nissan Leaf. Dat zie je er ook niet aan. Echt traag is de éénzitter ook niet. Hij gaat nog steeds naar 100km/u in minder dan zes tellen.