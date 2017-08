Renault Kwid denkt dat hij kan racen

Door: BV

De Kwid is wellicht de sympathiekste Renault die we in Europa niet kunnen kopen. In Azië is de kleine crossover een succes, mede dankzij z'n vanafprijs van amper € 4.500. Even werd er luidop nagedacht over een carrière voor het model op het Oude Continent onder de merknaam Dacia, maar daar is vooralsnog niets van in huis gekomen.

Kwid van Renault Sport

Op het Autosalon van Indonesië houden de Fransen de aandacht voor de Kwid vast door een sportief ogende concept te tonen. Die heeft een ophanging die verlaagd is, rust op 18-duims velgen en heeft meer sportieve designaccenten dan je kan opnoemen. Andere koplampen, agressieve bumpers en een creatief gebruik van stripings en kleuraccenten zijn slechts het topje van de ijsberg. Eerder toonde Renault al een Kwid Racer Concept, maar deze Extreme gaat nog een stap verder.

Onder de kap gebeurde dan weer niets. Met een 68pk sterke 1-liter op benzine, gekoppeld aan een handbediende vijfbak, hoef je er niet aan te denken al die visuele kracht om te zetten in prestaties.

Beeld: Indian autos blog