In geen tijd 6000 reservaties voor Bollinger B1

Eind vorige maand zag de Bollinger B1 het levenslicht. Een evenement dat op nogal wat aandacht kon rekenen, niet in het minst omwille van z’n compromisloze vormgeving. Die werd gecombineerd met een elektrische aandrijflijn. Een combinatie die bij opvallend veel mensen een gevoelige snaar lijkt te raken. Het nieuwbakken merk heeft al 6.000 reservaties op zak. Een opvallend succes voor dergelijk nicheproduct.

Elektrische terreinwagen

De Bollinger wordt op de vier wielen aangedreven door 360 elektrische pk’s en heeft afhankelijk van de accuset (van 60 of 100kWh) een rijbereik van 200 tot 320km. De prijs is echter nog niet bekend. Dat is waar het schoentje wringt, uiteraard. Wanneer Bollinger de prijs lost, hoopt het van zo veel mogelijk van die mensen een bestelling met een voorschot van € 1.000 los te krijgen. Het potentieel staat al voor enkele honderden miljoenen dollars.

Wie de Bollinger B1 gaat bouwen, is nog onbekend. Het bedrijf was nog op zoek naar een productiepartner.