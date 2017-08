Toekomststrategie Smart ontploft in het gezicht

Door: BV

Dat elektrische auto’s de toekomst zijn, daar wordt tegenwoordig niet meer over gediscussieerd. De wereld dacht dat ooit wel eens van auto’s met een turbinemotor, maar ditmaal is er zekerheid. Tenminste, over het feit dat de elektrische auto deel uitmaakt van de oplossing. Hoe groot dat deel exact zal zijn, dat is nog lang niet duidelijk. Maar Smart, dat wil vooral op die elektrificatie inzetten. Het start in de VS. Daar bood het bedrijf de vierzitter Forfour niet aan en zal het het aanbod van de Fortwo beperken tot louter de elektrische variant.

Dealers haken af

Maar de strategie van de Mercedes-dochter lijkt in haar gezicht te ontploffen. Liefst 68% van de Smart-dealers in de VS heeft besloten ermee op te houden als Smart louter elektrisch wordt. Van de 85 dealers zullen er dan amper 27 overblijven. Vooral in steden waar elektrisch rijden door de overheid (financieel) wordt aangemoedigd. Los Angeles, New York, San Francisco, New York, Portland…

“ 68% van de Smart-dealers in de VS houdt ermee op ”

Hoe mager het Smart-dealernet wel wordt, krijg je pas in de smiezen als je het vergelijkt met andere merken. Lamborghini, Ferrari en zelfs Lotus hebben elk meer dealers dan Smart.

Economisch niet aangepast

De strategie van Smart, dat ook in z’n benzinevariant naar Amerikaanse normen uitermate zuinig is, is niet aangepast aan de economische en geografische realiteit van het land, klinkt de kritiek er. Benzine is momenteel goedkoop in de VS (ongeveer $ 0,7 per liter) en de afstanden tussen cruciale stedelijke centra zijn er nog steeds te groot voor veel elektrische auto’s.