BMW Z4 Concept: dit is 'm!

Door: BV

Straks stelt BMW op het Pebble Beach Concour's d'Elegance de Z4 Concept voor. Een eerste blik op - je raadt het - de volgende generatie Z4. Een auto die samen met Toyota werd ontwikkeld, maar waarvan de vormgeving vanzelfsprekend helemaal in handen was van BMW. Het merk zelf gaf niet meer dan twee teasers vrij (hier en hier). Internet is het merk echter weer te snel af waardoor we je nu alle hoeken en kantjes kunnen tonen. Over technische kenmerken blijven we je nog uitleg schuldig - daarop is het wachten op meer informatie van het merk zelf. Die vind je later vandaag in de Auto55.be nieuwsrubriek.