Het is gedaan met de Dodge Viper

Door: BV

Vanaf nu blijft het stil in de kleine fabriek aan Conner Avenue in Detroit. De laatste Dodge Viper is er van de band gerold. Fiat Chrysler-designbaas Ralph Gilles was er naar eigen zeggen toevallig aanwezig toen de laatste Viper werd gebouwd. Die gaat naar het Fiat-Chrysler museum. Het voorlaatste exemplaar was toevallig voor een vriend van Gilles.

In mineur

Een groots afscheid was het niet. Eerder één in mineur. En dat terwijl de brute Amerikaan in 1989 met veel bombarie ten tonele verscheen. Niemand verwachtte dat Dodge die concept car in productie zou nemen, maar drie jaar later was hij realiteit.

Met 10 cilinders

Onder motorkap lag destijds een V10 met 400pk. Genoeg om destijds tot het selecte clubje van de echte supercars te horen. De originele R/T-10 had echter geen dak of zijramen en werd dus niet echt serieus genomen. In 1994 volgde een update en in 1996 ging de wereld definitief overstag met de introductie van de GTS.

Kwakkel

De laatste generatie van de Viper deed het niet goed. Meermaals moest Fiat-Chrysler de productie onderbreken om geen abnormale voorraden van het exclusieve model op te bouwen. Een groep enthousiastelingen haalde het ding alsnog naar de Nürburgring met de droom om een ronderecord te rijden (lees daar hier meer over). Dat mislukte echter. Maar met een tijd van 7:03.45 ging hij wel sneller dan eender welke Amerikaanse creatie over de befaamde Duitse omloop.