Continental maakt het wiel van de toekomst

Door: BV

Continental kennen we vanzelfsprekend als bandenfabrikant. Het bedrijf levert echter tal van onderdelen voor de auto-industrie en laat zich tegenwoordig op wel meer vlakken opmerken. Eerder dit jaar stelde het nog een geluidsinstallatie voor die het zonder luidsprekers kon stellen.

Wiel en remmen

Ditmaal heeft het bedrijf zich over het wiel en de remmen gebogen. Een onderdeel dat weliswaar doorheen de jaren wijzigde van design en afmetingen, maar weinig wat architectuur betreft. De bollebozen bij Continental denken dat het tijd is voor een radicale wijziging.

Een nieuw wiel dat gevormd wordt uit twee aluminium onderdelen (waarrond vanzelfsprekend nog steeds een band zit) is wat de Duitsers betreft een flinke verbetering. Vooral omdat het één van die twee aluminium onderdelen een remschijf is. Die zit dus aan het wiel vast, aan de buitenzijde, terwijl de remschoen er aan de binnenkant op gemonteerd kan worden. In de industrie zijn wielen en remmen traditioneel compleet verschillende onderdelen.

En de voordelen?

Wel, omdat de schijven van aluminium zijn roesten ze niet en wegen ze minder. En daarom moeten ze langer meegaan dan de auto zelf (eens te meer gezien auto’s hoe langer hoe meer een geprogrammeerde ‘end of life cycle’ hebben). Gewichtsbesparing en een beperking van het aantal onderdelen kunnen een aanzienlijke besparing opleveren.

Continental mikt vooral op elektrische auto’s. Die belasten hun remmen minder en halen meer voordeel uit het bespaarde gewicht.