Ferrari-Enzo ontwerper doet de Lamborghini Murcielago over

Door: BV

Ken Okuyama is de man die destijds de Ferrari Enzo tekende. Inmiddels werkt hij voor eigen rekening en maakt hij in er gelimiteerde oplagen supercars voor de superrijken. Vorig jaar onthulde hij de Kode 57, gebaseerd op een Ferrari. Ditmaal is hij op Pebble Beach om er klanten te ronselen voor de Kode 0. Dat is onderhuids een Lamborghini Aventador.

De prestaties van de Aventador blijven ongewijzigd. De Kode 0 weegt 1.550kg, wat nauwelijks minder is dan de Lambo, terwijl z’n 6,5l V12 nog steeds 700pk en 690Nm opwekt.

Seventies

Het uiterlijk is dan weer een duidelijke verwijzing naar supercars en concept cars uit de jaren zeventig. Zoals de Alfa Romeo Carabo (uit het betere werk van Bertone), de Lotus Esprit of de originele Lamborghini Countach bijvoorbeeld. De Kode 0 rust achteraan op grotere velgen (21” tegenover 20” vooraan). Een opvallend stijlelement is de keuze voor een complementaire kleur die alleen zichtbaar is in panelen die open kunnen.

De prijs van de Kode 0 is niet bekend. Wel weten we dat de Kode 57 vorig jaar al € 2,5 miljoen kosten moest. Zo heb je toch een indicatie.