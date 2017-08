De nieuwe BMW M5: 600pk en driftmodus

Door: BV

De nieuwe BMW M5 is er. De zakelijke über-Limousine heeft meer vermogen, meer trekkracht, meer aangedreven wielen en een pretknop die de achterkant laat uitzwaaieren alsof je een Finse rallypiloot bent.

Dat de BMW M5 z’n voorganger zou overtreffen, dat was logisch. Dat gaat zo in autoland. En toch lag de focus hier net zo veel op een toename van de efficiëntie dan op het toestoppen van extra pk’s.

40pk meer

Het is tekenend dat we kunnen schrijven van de jongste iteratie van de M5 ‘slechts’ 40pk wint ten aanzien van z’n voorganger. Het zijn er nu 600, maar in procenten valt dat allemaal nogal mee. Kilo’s maken, ondanks een meer doorgedreven gebruik van lichtgewicht materialen, ook weinig verschil uit. De M5 zet 15kg minder op de weegschaal, maar dat is natuurlijk te wijten aan het monteren van vierwielaandrijving. Waar dat per sé voor nodig was? Wel, dat zorgt voor betere sprintcijfers. En dat cijfer verkoopt auto’s. Een sprinttijd van amper 3,4 tellen is een hele seconde beter dan voorheen.

De 4,4l V8 (met knoerten van turbo’s) stuurt alle paarden eerst door een 8-trapsautomaat die door M werd geprogrammeerd. 750Nm trekkracht is eigenlijk al bij een quasi-stationair toerental beschikbaar. Vanuit stilstand naar 100km/u duurt niet meer dan 11 tellen. Je moet BMW er natuurlijk wel extra voor betalen. Anders krijg je een begrenzer bij 250km/u. Schaamteloos, maar velen zullen het merk die extra centen graag toestoppen.

Je auto zelf afstellen

De tijd dat een automerk je een afgewerkt product serveerde, waar het achter kon staan, is al lang verleden tijd. Tegenwoordig moet elke smaak op z’n wenken bediend worden. Maar dat betekent ook dat je nooit echt weet hoe de ingenieurs - die er toch het meeste van afweten - het gewild hadden. Ook hier weer heb je vijf voorgeprogrammeerde rijmodi. Twee daarvan zijn gebaseerd op combinaties van het stabiliteitsysteem DSC (DSC aan, MDM en DSC uit) en drie veranderen het gedrag van het M xDrive-systeem (4WD, 4WD Sport, 2WD).

In de standaardmodus (met DSC en 4WD aan) laat het systeem enige slip van de achterwielen toe tijdens het uitaccelereren van bochten. Maar trouwe M5-aanhangers zullen het meest blij worden van de 2WD- oftewel de drift-modus. Overigens wil dat nog altijd maar zeggen dat de M5 zich in zo’n geval gedraagt zoals elke M5 voorheen. Het onderlijnt de magnitude van de koerswijziging.

Koolstof-keramische remmen

Naast een potig maar vertrouwd uiterlijk is de nieuwe BMW M5 standaard uitgerust met 19 inch wielen met daarachter enorme remschijven die met veel reserve op hun taak zijn berekend. Optioneel zijn koolstof-keramische schijven verkrijgbaar die bovendien 23 kilo minder op de weegschaal zitten. Bijbetalen kan ook voor 20 inch lichtmetaal waarvan de banden 275/35 R20 vóór en 285/35 R20 achter meten.

Eerst een First Edition

De nieuwe M5 beleeft zijn wereldpremière op de IAA Frankfurt, over niet eens een maand. Bestellen kan daarvoor al. Aftrappen doet BMW met een First Edition die op 400 stuks wordt gebouwd. Daarmee traint de fabriek de assemblage, maar de klant krijgt er ook meer exclusiviteit voor in de plaats (en misschien wat kinderziektes). Alle First Edition worden gelakt in rood uit de BMW Individual-catalogus.