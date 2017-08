T-Roc lanceert VW in compacte SUV-segment

Door: BV

Volkswagen heeft de productstrategie van een reus. Want het is een reus. Grote automerken zoals een Ford of een Toyota kijken eerst welke nieuwbakken autovondsten de gading van het grote publiek wegdragen. De achterstand in tijd halen ze in met hun volume aan dealers en klanten. Ditmaal is het niet anders, want het compacte SUV-segment is dan wel nog steeds in expansie (het zou er nog aan mankeren), maar al heel wat terrein is reeds gekoloniseerd. Door de Nissan Juke’s van deze wereld, bijvoorbeeld. Die is al sinds 2010 op de markt.

Huiswerk maken

Laat dus, maar Volkswagen heeft wél z’n huiswerk gemaakt. De T-Roc is 25cm korter geworden dan een Tiguan, maar met een lengte van 4,23m is het nog steeds meer een C-segmenter dan een B-segmenter. Je ziet dat ook aan de wielbasis, met 2,60m relatief lang, en z’n koffervolume. Er pas minimaal 445l in, wat uitbreidbaar wordt tot 1.290l.

Snufjes

Het is voor de Duitsers geen probleem om snufjes uit het grote onderdelenaanbod van Volkswagen te plukken. Je kan de T-Roc dus niet alleen krijgen met een touch-screen in de middenconsole, maar ook met een groot scherm voor je neus. En je telefoon laadt indien gewenst ook draadloos op.

Hipster

Hip is de Tiguan niet alleen op technologisch vlak. Hij doet ook mee op vlak van design. Aan de binnenkant komt hij opvallend kleurrijk voor de dag. Gekleurde accenten sieren de boordplank, de portieren en de middentunnel, al zal je ook minder flashy opties hebben.

Aan de buitenkant toont de T-Roc zich een hipster. De dagrijlichten zetten de valse luchtinlaten in de verf, het dak is zwevend en natuurlijk kan je het ook in een contrastkleur krijgen.

Europa krijgt de primeur

Het Oude Continent kan de T-Roc als eerste bestellen. Nog voor het einde van het jaar is hij leverbaar. Wie een benzine genegen is (en dat is in dit segment het merendeel van de klanten), heeft een 1.0 TSI met 114pk of een 1.5 TSI met 150pk. Voorwielaandrijving is standaard, net als een handbediende zesbak. Kies je de hierboven voor de krachtigste variant in combinatie met een DSG-automaat (met 7 verzetten) dan kan je ook voor vierwielaandrijving kiezen. Nog hoger in het aanbod zit een 2.0 TSI met 190pk, maar die wordt altijd aan de DSG en 4x4 gekoppeld.

Dieselrijders krijgen een 1.6l met 114pk en een 2.0l met 150pk met dezelfde keuzemogelijkheden als bij de benzines met dat vermogen. De 2.0 TDI met 190pk is er ook weer louter met vierwielaandrijving en automaat.