Na bijna 20 jaar: hier is een nieuwe Suzuki Jimny

Door: BV

Suzuki bouwt de Jimny al sinds 1998. Bijna 20 jaar! De laatste facelift dateert van 2012. Maar het model heeft niet het eeuwige leven. De erg compacte terreinauto (neen, het is geen SUV) wordt binnenkort vervangen. Dat is niet iets dat de Japanners al hoog van de toren staan blazen, maar de eerste beelden zijn via de achterdeur buiten gesmokkeld.

Hoekig

Dat het merk trouw blijft aan het oorspronkelijke concept, is nu al te zien. Vierwielaandrijving blijft, net als erg compacte motoren (wellicht al vanaf een 1-liter) én volwaardige terreincapaciteiten. De zichtbare geleidingsarmen voor de ophanging suggereren zelfs dat Suzuki weerom gebruik zal maken van starre assen en een ladderchassis.

De première houdt Suzuki wellicht voor het Autosalon van Tokio, dat plaatsvindt in oktober. Meer details lees je in de auto55.be nieuwsrubriek zodra ze beschikbaar worden.