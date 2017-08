Te koop: unieke Ferrari Daytona die 40 jaar in Japanse schuur verstopt zat

Door: BV

Neen, de Ferrari Daytona is op zich niet zo’n unieke auto. Er zijn er 1.200 van gebouwd tussen 1968 en 1973. Maar dit exemplaar, dat voluit Ferrari 365 GB4/4 Daytona Berlinetta Alloy by Scaglietti heet, is dat wel. Dit is niet alleen één van de vijf exemplaren die deelnam aan de 24 uur van Daytona - nota bene de wedstrijd die de auto z’n bijnaam opleverde - maar het is ook nog eens de enige van de vijf die ook de openbare weg op mocht.

Chassisnummer 12653 was wellicht het dertigste exemplaar dat van de band rolde. In juni ’69 was dat. In tegenstelling tot andere exemplaren kreeg hij plexiglas koplampen en elektrisch bediende ruiten. En de koets werd helemaal gemaakt van aluminium.

Vergeten

De huidige eigenaar, de Japanner Makoto Taki kocht de auto ruim veertig jaar geleden. Daarvoor wisselde hij enkele keren kort op elkaar van eigenaar. Erna niet meer, want de Japanner stak hem in een schuur en vergat dat hij hem had. De autospecialisten van veilinghuis RM Sotheby’s kwamen hem op het spoor en daar wordt hij in september ook bij geveild. De staat: uniek en ongerestaureerd. Dat wordt passend geïllustreerd door de foto’s. De auto weer rijdend krijgen, wordt ongetwijfeld een hele klus. Dat betekent evenwel niet dat je hier een koopje kan doen. Er wordt nog steeds gemikt op een verkoopprijs van 1,4 à 1,7 miljoen euro.