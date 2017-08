Bosch: synthetische benzine maakt verbrandingsmotor CO2-neutraal

Door: BV

En toen stond de toekomst van de automobiel plots weer op losse schroeven. In de jacht op een almaar lagere CO2-uitstoot, spraken enkele Europese overheden zich al uit voor een volledig verbod op de verkoop van auto’s met een verbrandingsmotor. Daarvoor wordt nog ver in de toekomst gekeken, zodat de politici die nu het beleid uitstippelen, er over enkele decennia niet meer op afgerekend kunnen worden. En de hele discussie over uitstoot aan de uitlaat gaat handig voorbij aan een aantal andere cruciale problemen. Uitstoot die niet van de motor afkomstig is bijvoorbeeld. Zoals fijn stof van remmen en banden. Of hoe er voldoende CO2-vriendelijke elektriciteit zal geproduceerd worden voor al die auto’s.

Blijf maar tanken

Volgens toeleverancier Bosch, hoeft elektriciteit niet voor alles de oplossing te zijn. Het bedrijf ontwikkelde immers een synthetische brandstof die CO2-neutraal is. Dat wil zeggen dat de CO2 die vrijkomt bij de verbranding net zo hoog is al de CO2 die ingesloten werd bij de productie. Het resultaat zou een netto-reductie van zo maar eventjes 2,8 gigaton aan CO2-emissie opleveren in Europa tegen 2050. Een brandstof kan voor zowel benzine- als dieselwagens ontwikkeld worden.

Ook goedkoop

Bovendien geeft Bosch aan dat een auto op synthetische brandstof ook economisch rendabel kan zijn. De totale kost (met inbegrip van aankoop, onderhoud, verbruik, devaluatie, etc.) van een hybride met synthetische brandstof zou lager zijn dan die van een geheel elektrische auto. Erg cruciaal is dat het bestaande netwerk van pompstations deel kan uitmaken van de oplossing en dat distributie dus geen problemen oplevert. De eigenaar behoudt tegelijk de flexibiliteit die een auto met verbrandingsmotor biedt.