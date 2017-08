Audi goochelt met kofferklepcijfers

Door: BV

Ooit, lang geleden alweer, stond het cijfer op de kofferklep gewoon voor de motor die onder de kap lag. Een 3-liter werd aangeduid met 3.0, 30 of 300. Desnoods gecombineerd met een indicatie voor de brandstof of de aanwezigheid van drukvoeding. 3.0TD, om slechts één mogelijke combinatie te geven.

Ronduit absurd

Merken die trouw bovenstaande redenering volgen, bestaan zo goed als niet meer. De cijfers op de kofferklep horen tot het domein van de gehaaide marketeers. En die weten erg goed dat de hiërarchie en uitstraling van dergelijke cijfercombinaties een rol spelen in de verkoop. Net zoals ze zich bewust zijn van de gevaren van downsizing. Dat fenomeen zorgt er al voor dat automerken angstvallig zwijgen over cilinderinhoud of het aantal cilinders. De consument heeft immers wat argwaan tegenover grote auto’s met kleine motoren. Niet geheel onterecht. Tegenwoordig is er vaak geen enkele relatie tussen het cijfer op de kofferklep en de motor. Eigenlijk absurd, want wat stelt het dan wel voor?

Audi gaat overstag

Audi hield het nog lang vol. BMW en Mercedes goochelen al een tijd met kofferklepcijfers. Maar het gaat nu overstag. Er komt een nieuwe nomenclatuur die louter nog verwijst naar het totale vermogen. Zo zal bij Audi het getal '30' verwijzen naar motoren met een vermogen van 110 tot 130pk. 45 staat voor de vermogensbereik van 230 tot 250pk, en de krachtpatsers met meer dan 545pk zullen worden aangeduid met het getal ’70’. De nieuwe naamgeving bij Audi is van toepassing voor alle aandrijfvormen: van modellen met verbrandingsmotor tot en met de e-tron-uitvoeringen met hybride of elektrische aandrijving. De S-, RS- en R-modellen behouden hun klassieke naam.

Voorbeelden

Enkele voorbeelden: wat we nu kennen als een A8 3.0 TDI wordt een A8 50 TDI. En de A8 3.0 TFSI heet voortaan A8 55 TFSI. Dat we de nieuwe Audi A8 als voorbeeld gebruiken is niet toevallig. Dat is de eerste auto die ermee te maken krijgt. In de loop van volgend jaar volgen de andere modelreeksen.