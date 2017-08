Alles over de nieuwe Porsche Cayenne (incl. prijzen!)

Door: BV

In december staat de nieuwe Porsche Cayenne in de showroom. Maar omdat er al een hele hoop foto’s gelekt waren, wisten we al hoe hij eruit zou zijn. Inmiddels gaf Porsche echter ook alle details vrij. We geven daarom alle nieuwsfeiten over de derde generatie mee.

Twee keer kijken

Je kan er niet omheen - je moet twee keer kijken om te zien dat het hier wel degelijk om een nieuwe generatie gaat. Een auto die nota bene (zie verder in dit item) gebaseerd is op een nieuwe structuur. Maar het uiterlijk viel in de smaak, en de stijl werd daarom behouden. Natuurlijk wil men in Zuffenhausen dat je wél oud van nieuw kan onderscheiden. We stellen daarom voor om je te concentreren op de lichtunits. Die zijn voor- en achteraan volgepropt met LEDs. En de flinterdunne lichtbalk die beide staartlichten met elkaar verbindt, is een weggever.

Al dat licht pretendeert voortaan slimmer te zijn. Als je het Porsche Dynamic Light System besteld tenminste. Dan heb je speciale bocht- en snelwegverlichting. Je kan je jezelf nog armer maken door PDLS Plus te bestellen. Liefst 84 individueel aangestuurde LED's zorgen daarbij voor een volledig variabele lichtverdeling en veel lichtopbrengst. Je kan dan met grootlicht rijden zonder tegenliggers te verblinden. En je krijgt zelf geen te fel licht op het netvlies van weerkaatsing op verkeersborden. We wisten niet dat dat een groot probleem was. Porsche Adaptive Sign Glare Control noemt het merk dat.

Op de foto's is het niet goed te zien, maar de Cayenne is wel degelijk langer geworden. Ruim zes centimeter, wat de totale lengte op 4,92 meter brengt. De breedte bedraagt net geen twee meter terwijl de hoogte juist ietsje afnam met een krappe centimeter. Toeval of niet - de Audi Q7 evolueerde gelijkaardig. De wielbasis is gelijk gebleven met 2,90 meter en het compartiment dat dan ook het meest profiteert van de extra centimeters is het bagageruim. Daar past met standaard 770 liter voortaan 100 liter meer in.

Als in een vliegtuig

Ook de boordplank is in grote lijnen gebleven zoals ze was. Maar je krijgt nog wat meer een gevoel zoals in een vliegtuigcockpit, dankzij een andere schikking van de knoppen en bedieningselementen. In tegenstelling tot de grote centrale ventilatieroosters eisen voortaan grote schermen de aandacht op. Net als bij de Panamera. Het grootste display, dat een diameter heeft van 12,3 inch, kan zowel door aanraking als via stemgeluid bediend worden. De meest gebruikte functies zijn nog altijd via fysieke knoppen te raadplegen. En de analoge toerenteller, voor de neus van de bestuurder, is er ook nog steeds. Die wordt voortaan wel door twee 7” schermen geflankeerd. Hierop kan je van alles aflezen over de auto. Je kan ze zelfs deels naar eigen wens instellen. Idem voor het startscherm en het hoofdmenu.

Twee motoren

Porsche gooit de Cayenne met slechts twee motoren op de markt, maar er is heel wat meer op komst. De sterkste benzine is een amper 2,9l grote V6 biturbo. Een blok dat we kennen uit de Panamera en de Audi RS5 Coupé. Het levert 440pk en 550Nm. Accelereren doet de auto ermee in 5,2 tellen naar 100km/u en je kan de gas erop houden tot 265km/u. Leg wat extra centen neer voor het Sport Chrono pakket (dat niets wijzigt aan de motorvermogens) en je kan plots naar 100 in 4,9 tellen.

Is dik 400pk iets te veel van het goede, schaam je dan vooral niet voor de 'instapper'. De drieliter zescilinderturbo daarvan levert nog altijd 340pk, een trekkracht van 450Nm en kan in 6,2 seconden naar de honderd snellen (en 5,9 seconden met Sport Chrono pakket). De topsnelheid ligt op 245km/hu

Alles in één

Naar onze ervaring zijn auto’s die beweren tegengestelde eigenschappen te verzoenen veelal nergens echt goed in. Maar volgens Porsche is de Cayenne daarvoor immuun. Dankzij een lichter chassis en koetswerk moet die nu nog meer de eigenschappen van een terreinwagen, een limousine en een sportauto met elkaar combineren. Wat 65kg van verschil kan uitmaken.

Actieve vierwielaandrijving

Fijner afgestelde elektronische hocus-pocus moet het onmogelijke in praktijk brengen. En een slimme vierwielaandrijving is daarbij cruciaal. Die zorgt voor alerte stuurreacties op het asfalt en optimaliseert tractie in echte 4x4-situaties.

Voor wie maximaal comfort wenst is er luchtvering in combinatie met rolstabilisatie. Twee heuse primeurs voor de Cayenne zijn achterwielsturing en Porsche Surface Coated Brake met tungsten-carbide coating, een hele mond vol. Dat laatste draait om stalen remschijven met een speciale coating die voor hogere frictiewaarden zorgt, terwijl slijtage als de productie van remstof worden erdoor verminderd. Of ze ook beter remmen is onduidelijk. Maar ze hebben een speciale glans, dus je moét ze gewoon nemen, denkt Porsche. Of voor de keramische exemplaren gaan, natuurlijk.

Wat moet dat allemaal kosten?

D’Ieteren, de Belgische invoerder, zit momenteel nog te kauwen op de prijzen voor onze markt. Maar die voor Duitsland zijn al bekend. Daar kost de naamloze Cayenne (de instapper) € 74.828, terwijl de nieuwe Cayenne S er voor € 91.964 in de catalogus staat. Bij ons wordt de prijs een beetje hoger, wat hoofdzakelijk te maken heeft met 2% hogere Belgische BTW-percentage.