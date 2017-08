Smart legt een ei: Vision EQ ForTwo Concept

Door: BV

Wanneer automerken in een glazen bol kijken, dan zien ze daarin steevast auto’s met een elektrische aandrijving die autonoom rijden. Smart is geen uitzondering, eerder het tegendeel. Het bedrijf zet volop in op elektrische aandrijving. Voorlopig nog met wisselend commercieel succes. En het is tevens een groot gelover van het autodeelprincipe. Een stelling die suggereert dat we in de toekomst niet meer onze eigen auto zullen kopen, louter het verbruik. Het enthousiasme van veel automerken voor dergelijke formules verraadt dat daarin grotere winstmarges worden vermoed, samen met de drang om de auto na meer dan een eeuw te laten evolueren van een emotioneel product - met alle uitdagingen die daaraan verbonden zijn - naar een louter functioneel goed. Het mag wel status uitdragen, maar weinig meer. Zoals een smartphone. Als al de bovenstaande voorspellingen realiteit worden, staat Smart er goed voor. Dat illustreert de Vision EQ ForTwo die op het Autosalon van Frankfurt in het voetlicht wordt gereden.

Autodelen

De Vision EQ ForTwo is specifiek bedacht als een voertuig voor autodelen. En meer specifiek, voor Car2Go. Dat autodeelnetwerk heeft momenteel 2,6 miljoen gebruikers wereldwijd en elke 1,4 tellen huurt iemand een auto van Car2Go. En er zijn natuurlijk nog andere programma’s. Tegen 2025 zouden die wereldwijd bijna 37 miljoen gebruikers tellen. Wanneer dergelijke cijfers het bureau van een nichemerk verzeilen, is het niet onlogisch dat daarin brood wordt gezien.

Autonoom rijden

Het grootste verschil tussen de Fortwo die momenteel wordt ingezet voor car2go en de Vision EQ is dat de laatste volledig autonoom kan rijden. Dat schijnt carsharing-gebruikers stress op te leveren. Wat je moet doen in plaats van sturen? Wel, media en data consumeren natuurlijk. Want ook daar zal het automerk geld aan verdienen. De ei-vormige studie kan je van allerlei informatie voorzien, van het actuele of voorspelde weer tot info over lokale evenementen en hippe restaurants. Zelfs aan omstanders die niet in het autootje zitten, via diverse displays in onder andere de grille en een speciale folie waarin de portieren zijn gedrapeerd. Dat alles met sociale media verbonden is, had je zelf ook al kunnen verzinnen.