Renault Alaskan pickup: alle details

Door: BV

Het Europese segment van de pickups met een laadvermogen tot één ton, zit in de lift. In 2016 steeg dit in absoluut volume beperkte segment met 25%. En uit voorlopige cijfers blijkt dat het segment dit jaar alweer 19% vooruit boert. De groei gaat gepaard met een toename van het aanbod, al wil dat niet zeggen dat er meer technische diversiteit is. De Fiat Fullback is bijvoorbeeld gebaseerd op de Mitsubishi L200 terwijl de Mercedes X-Klasse (die later dit jaar debuteert) gebaseerd is op de Nissan Navara.

Deze Renault ontleent z’n technische structuur ook bij alliantiepartner Nissan. Eerder dit jaar werd de pickup van Renault geïntroduceerd in Columbia en ter gelegenheid van het Autosalon van Frankfurt doet hij z’n Europese intrede. Onze contreien zullen bediend worden door de (Nissan-)fabriek nabij Barcelona.

Eén motor, twee keuzes

Renault introduceert de Alaskan louter met (inschakelbare) vierwielaandrijving en met een volwaardige vierdeurs cabine. Er is één motor, een 2,3l diesel, die evenwel in twee vermogensversies wordt aangeboden. De centrale wekt naar keuze 160 of 190pk op. Een handgeschakelde zesbak is standaard, maar het is geen must. Een zeventrapsautomaat is ook leverbaar. De zuinigste variant verbruikt volgens de Fransen elke 100km niet meer dan 6,3l/100km.

De uitrusting omvat onder meer een 5” scherm in het midden van het instrumentarium, een 7” aanraakgevoelig scherm in de middenconsole, een 360° camerasysteem en keyless go.

Vertrouwen

Renault heeft vertrouwen in de Alaskan. Het model wordt dan ook aangeboden met een garantie die groter is dan het wettelijk voorgeschreven minimum: 3 jaar of 100.000km. Voor prijzen is het nog te vroeg.