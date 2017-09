Brabus Rocket 900 Cabrio: de pk's van een F1, de kracht van een vrachtwagen

Door: BV

630pk. Dat is wat de Mercedes S65 AMG Cabriolet z’n bestuurder ter beschikking stelt. Niet iets waar je over te klagen hebt, maar het kan natuurlijk altijd meer. Enter Brabus, dat de meeste Mercedessen op verzoek nog een pak uitzinniger maakt. In dit geval is het vermogen opgekrikt tot 900pk. De trekkracht gaat naar 1.500Nm, al houdt de elektronica dat bij 1.200Nm onder bedwang. De tandwielen van de versnellingsbak zouden je anders om de oren vliegen.

Grondig herwerkt

Om de pk’s van een F1-bolide en de trekkracht van een vrachtwagen met elkaar te verzoenen, spendeerde Brabus heel wat aan de motor. Het cilindervolume werd opgekrikt van 6,0 naar 6,3len bijna alle interne componenten zijn daarom aangepast. Een andere chip, betere koeling en een betere be-ademing van de V12 doen de rest.

Prestaties

Al het vermogen gaat nog steeds naar de achterwielen via een zeventrapsautomaat, maar ook hier zijn veel onderdelen aangepast om het extra vermogen te kunnen verduren. Onder ideale omstandigheden schiet de Brabus Rocket 900 Cabrio in slechts 3,9 seconden naar 100km/u. Kies je voor het Driver's Pack, dan ligt de topsnelheid boven de 350 kilometer per uur. Dat zal je heel wat windruis opleveren, maar als je staat op te scheppen aan de toog heb je daar geen last van. Het is nog ietsje beter dan deze Brabus.



Ook verlaagd



Brabus heeft ook de aerodynamica van de S65 onder handen genomen, al is de tuner hier een stuk subtieler te werk gegaan. De cabrio staat nu op 21-inch velgen en nieuw rubber, terwijl de vierzitter ook nog eens 15 millimeter verlaagd wordt.