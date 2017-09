Jaguar: in de toekomst krijg je alleen nog een stuur

Door: BV

Jaguar Land Rover onthult tijdens zijn eerste Tech Fest in het Central Saint Martins College of Art, Design and Technology in Londen “het stuurwiel van de toekomst”.

Het stuur moeit zich met alles

Dat stuur zit propvol functies en artificiële intelligentie en zal honderden taken kunnen uitvoeren. Zo zou het stuur kunnen bijhouden van welk serviceclub voor wagens op afroep je lid bent. Want ook Jaguar Land-Rover zit met autodelen in z’n maag. En dan kan je als merk maar beter een oplossing hebben.

Als de toekomst ons zelfrijdende, geconnecteerde en elektrische wagens brengt die we niet meer zelf bezitten, maar louter gebruiken wanneer we ze nodig hebben, dan wil Jaguar je wél nog dit stuur verkopen. Het enige onderdeel waarvan je eigenaar bent. De Britten hebben liefst dat het heel je leven domineert, zodat het je ook op tijd kan wakker maken voor een vergadering. En het zou zelfs kunnen aangeven wanneer je het misschien prettig zou vinden om zelf te rijden. Blijkbaar weten we zelfs dat dan niet meer zelf.

Designobject

Het bedrijf heeft z’n best gedaan om van het stuur een prachtig vormgegeven object te maken. Het heet Sayer, naar één van de meest promimente Jaguar-designers, Malcolm Sayer. Die werkte van 1951 tot aan zijn dood in 1970 bij het Britse merk. Deze van oorsprong vliegtuigingenieur was onder meer verantwoordelijk voor de lijnen van de succesvolle Jaguar D-Type en de omwille van z’n schoonheid nog steeds geroemde Jaguar E-Type.

Jaguar Future-Type

Het stuur zal deel uitmaken van Future-Type. Een concept car die ruim 20 jaar vooruit wil kijken. Maar daarop moeten we nog even wachten.