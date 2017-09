Mercedes S Coupé en Cabriolet frisser, sneller

Door: BV

Mercedes presenteerde eerder dit jaar een opgefriste S-Klasse. En dan kunnen de Coupé en Cabriolet onder datzelfde label natuurlijk ook niet achterblijven. Op 12 september zijn ze voor het eerst te zien op het Autosalon van Frankfurt. Ze staan er met een opgefrist front, (nog) meer technologie en een nieuw motorenprogramma.

We lijsten de belangrijkste aanpassingen even op

Hertekende bumpers voor en achter, nieuwe koplampen die standaard voorzien zijn van OLED-technologie en herontworpen uitlaatpijpen.

Staartlichten met OLED-technologie (waarover we het hier al hadden)

De Energizing Comfort-interface. Dit systeem, dat standaard is, koppelt tal van comfortsystemen in de auto aan elkaar, zoals de automatische airconditioning, sfeerverlichting, massage- en parfumeringsfuncties, en stelt de gebruiker in staat om een specifieke wellness set-up te kiezen die aansluit op zijn stemming en wensen. Waarom? Omdat het kan.

Een nieuw stuurwiel met aanraakgevoelige knoppen die debuteerden in de E-klasse.

Een 12,3 inch groot Comand-infotainmentscherm dat voortaan is samengevoegd met het instrumentenpaneel voor een naadloze blik over de dashboard. Het zogenoemde Wide Cockpit.

Bij de motoren wordt één ander aangepast en hernoemd. De 'instapper' gaat voortaan als S 450 door het leven en beschikt over een 367 pk en 500 Nm sterke V6, gekoppeld aan een 9-traps transmissie. Bovendien bevat het blok een zeilfunctie waarmee motor en transmissie van elkaar worden losgekoppeld om zo brandstof te besparen. In theorie zou je het met 8,9 l/100 km moeten kunnen redden.

Nieuw is de V8-biturbo in de S 560, een afgeleide van de dubbel geblazen achtcilinder in de S 63 AMG. Het blok beschikt over cilinderuitschakeling (alleen de Coupé) en levert een vermogen van 469pk en een maximumkoppel van 700Nm. In 4,6 seconden is het hiermee naar 100km/u spurten, zowel met de Coupé als Cabriolet. Die laatste is er echter alleen met achterwielaandrijving. De S 560 Coupé is er ook met 4Matic-vierwielaandrijving.

Vanzelsprekend zijn ook de AMG’s weer van de partij. En ook die worden bijgepunt. De S65 is niet eens de snelste optie. Ondanks diens 6.0 liter V12 met 630pk en 1.000Nm aan trekkracht. Die eer is voortaan de beurt aan de S 63 AMG, goed voor 612pk en 900Nm. 4 cilinders minder, maar dankzij vierwielaandrijving ook een stuk efficiënter. Na 3,5 tellen rij je 100 in zowel de Coupé als Cabriolet. De 65 met achterwielaandrijving doet er 4,1 tellen over. Onderscheiden doen de AMG's vooral aan de hand van de nieuwe Panamericana-grille, reeds bekend van de AMG GT. Ook de bumpers rondom zijn aangepast en de AMG's kenmerken zich door meer verchroomde ornamenten (lees:bling).