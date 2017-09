Mini gaat ouderwets racen in Frankfurt

Door: BV

Mini kan zich het ouderwets verbranden van dinosaurussap permitteren op het Salon van Frankfurt aangezien ze er ook al een elektrische concept voorstellen voor wie wat verder vooruit wil kijken. De John Cooper Works GP Concept kijkt vooral achteruit, want de inspiratie komt uit 1967. Toen won een Mini de Monte Carlo Rally. Dat veroorzaakte toen heel wat consternatie.

Agressief

De Mini Cooper die zich door asfalt, gravel en sneeuw ploeterde, had geen boodschap aan uiterlijk vertoon. Iets wat deze concept dan weer niet begrepen heeft. Er moet wat aan te zien zijn natuurlijk. In dit geval gaat het om koetswerkkit die in de breedte flink wat centimeters toevoegt, een knoert van een achtervleugel en een aantal specifieke stijlaccenten. Waar mogelijk zijn die uitgevoerd in carbon en voorzien van rode accenten.

Een interieur hoef je niet te verwachten. Twee racekuipjes met een vierpuntsharnas en een rolkooi, dat wel. En een digitaal instrumentarium, omdat je als automerk in een concept met niets anders meer wil gezien worden. Maar de rest werd overboord gekeild. Te zwaar.