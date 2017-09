Nieuwe Nissan Leaf is hipster

Door: BV

Toen de eerste generatie Nissan Leaf debuteerde in 2010 was die misschien wel te vernieuwend. Nissan kon de drang niet weerstaan om z’n elektrische auto een alternatief uiterlijk te geven. En dat is doorheen de jaren een grote hindernis gebleken. De nieuwe Leaf moet beter doen. Dat een merk dan al een beetje probeert te overcompenseren, moet je het kunnen vergeven. Een zwevend dak, contrasterende kleurtjes, een opvallende C-stijl. De Leaf is een hipster.

Krachtiger en zwaarder

De Leaf is met een gewicht van 1.535 kilogram zowaar zwaarder geworden. Het accupakket, de voornaamste schuldige, is met een capaciteit van 40 kWh immers behoorlijk gegroeid ten opzichte van de eerste generatie, die het met maximaal 30 kWh moest doen. De accu zelf blijft overigens net zo groot, maar de energiedichtheid ligt hoger, dus qua ruimte lever je niks in. Op vlak van afmetingen wijzigt er niet veel. QDe nieuwe Leaf is 4,49 meter lang en 1,79 meter breed. Dit was respectievelijk 4,44 bij 1,77 meter. De wielbasis was en blijft 2,70 meter lang.

Praktischer

Ook in andere opzichten is de Leaf vooral praktischer geworden. Zo zit de laadpoort op een logischere plek, zodat je niet meer hoeft te bukken om de stekker in te pluggen. Qua interieur heeft Nissan ook voor eenvoud en herkenbaarheid gekozen.

Meer vermogen

Een wedstrijdje met een Tesla (eender welke) zal je niet winnen. Maar het vermogen nam niettemin flink toe. 150 in plaats van 109pk. De trekkracht bedraagt 320Nm, ook meer dan voorheen. De top is nog steeds afgeregeld op 144km/u. Die mag je niet te veel rijden als je het opgegeven rijbereik van 378km wil evenaren. Dat is flink meer dan de 250km dan z’n voorganger.

Halfautomatisch

Nissan heeft ook op andere onderdelen behoorlijk geïnnoveerd. Een goed voorbeeld is het zogeheten ProPilot, die we al kennen van uit Qashqai. Op de snelweg doet de Leaf indien gewenst helemaal zijn eigen ding: hij rijdt tussen snelheden van 30 en 144 km/h zelfstandig en blijft daarbij netjes binnen de lijnen. Een parkeerfunctie heeft hij ook.

Te bestellen vanaf oktober. Deze maand te zien op het Autosalon van Frankfurt.