Kia Proceed Concept wil mooi gevonden worden

Door: BV

De Koreanen van Kia werken aan een nieuwe generatie van de Cee’d. Die zal een flinke knipoog geven aan de Kia Stinger. Een auto waarvan nog maar weinigen weten of hij goed rijdt, maar de wereld al zeker is dat hij appetijtelijk oogt. Deze Proceed Concept speurt al even naar de mogelijkheden om dat in de jas van de Cee’d te doen passen. Een lancering komt er pas in 2019. Tijd genoeg nog om wilde haren af te schudden.

Is het een shooting brake?

“Nee”, zegt Kia, dat weer op zoek is naar een nieuwe niche. Het is een ‘verlengde hatchback’. Of je het ziet of niet, doet er niet zo veel toe. Als hij maar opvalt.