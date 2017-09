Porsche 991 GT3 Touring Package is 911R-wannabe

Door: BV

Straks onthult Porsche een 911 GT3 met Touring Package. Een pakket ogenschijnlijk aan een vraag moet voldoen die Porsche over het hoofd had gezien. Z’n uiterlijk (zonder grote achtervleugel) omvat een geïntegreerde achterspoiler en wielen die identiek zijn aan die van de eerder voorgestelde 911R. Een auto die uitzonderlijk bedacht werd voor het handjevol puristen dat het merk nog onder z’n klanten dacht te kunnen tellen. Maar die Porsche 911R was niet alleen in geen tijd uitverkocht - er werd achteraf ook meer geld voor geboden dan Porsche zelf vroeg.

Gewoon meer 911R maken, is niet serieus vermits Porsche aangaf dat dat een strikt gelimiteerde oplage zou zijn. Hetzelfde dan, maar anders… Ja, dat kan natuurlijk wel.