BMW verzint nòg een nieuw label

Door: BV

BMW heeft een nieuw logo voorgesteld. Dat zal specifiek ingezet worden om z’n meest exclusieve modellen te promoten en te verkopen.

Labeltjes kleven

De marketingafdeling van BMW rommelt graag met labeltjes. En het doet dat goed. Het verzon de 4-Reeks om meer geld te kunnen vragen voor afgeleiden van de 3-Reeks. Geen klant die er (ogenschijnlijk) naar kraaide. Het verzon sDrive, om je het idee te geven dat achterwielaangedreven auto’s van het merk wat speciaals waren. En vervolgens stelde het z’n eerste voorwielaandrijver voor. Het verzon een compleet submerk ‘i’ voor elektrische wagens, hoewel we binnenkort ook elektrische BMW’s hebben die in het gewone gamma passen. De naam Individual werd verzonnen voor speciale projecten, maar degradeerde algauw tot een extra (dure) pagina in de catalogus. De pittige M-modellen waren dan weer de inspiratie voor een M-Performance 'light'-label. En nu hebben de marketingboys het gekende logo met zwart, wit en blauw onder handen genomen om er hun meest exclusieve modellen mee aan te duiden. Waarvoor dat allemaal nodig is? Wel...

Soberder

De vorm van het logo blijft hetzelfde, maar de Duitsers gooien het blauw buiten. En waar mogelijk zullen ze het logo vergezellen van de tekst ‘Bayerische Motoren Werke’. De monochrome badges zullen gebruikt worden op de meest exclusieve modellen van het merk. Wellicht krijgt de 7-Reeks ze, naast de aanstormende nieuwe 8-Serie. En de BMW X7 monster-SUV, zal ze ook dragen.