Ford Mustang heeft frisse adem, kan harder blazen

Door: BV

In de VS stelde Ford al in januari een opgefriste Mustang voor. Maar die verschilt op een aantal vlakken van de variant die je in Europa kan kopen. Morgen gaat de Europese afgeleide in première op het Autosalon van Frankfurt. Het Blauwe Ovaal geeft ons op de valreep nog alle nieuwigheden.

De traditionele items

De traditionele facelift-items worden niet over het hoofd gezien. Dan hebben we het over niewue lichtunits (slanker vooraan), gewijzigde grille en bumperschilden (die de muscle car een scherper duikende neus opleveren), andere kleurtjes (3 nieuwe), nieuwe velgen en meer zachte materialen aan de binnenkant. Dat laatste stond ook absoluut op onze verlanglijst.

Meer vermogen voor V8, minder voor Ecoboost

De ingenieurs hebben zich voor het nieuwe modeljaar nog eens over de 5-liter V8 gebogen. Dat levert meer vermogen op. In plaats van maximaal 410, braakt de eenheid nu 450pk uit. Daardoor wordt de Mustang een tikkeltje sneller (exacte specificaties zijn er nog niet). Daar staat wel wat tegenover aan de andere zijde van het gamma. Daar moet de 2,3l ecoboost turbomotor vermogen prijsgeven. Die gaat van 317 naar 290pk. Maar hij voldoet nu wel aan de jongste Euro 6.2-emissienorm.

De centrales worden gepaard aan een zesbak, die herwerkt is om sneller te kunnen schakelen en minder stuk te gaan (!!). En je kan nu ook een automaat krijgen met niet minder dan 10 versnellingen.

Opgemerkte snufjes

De Mustang profiteert van enkele nieuwe rijmodi. Daarbij hoort Drag Strip, met een launch control (dat zou valspelen zijn op een echte strip). In de boordplank zit nu een 12” LCD-display en tegen een meerprijs kan je MagneRide krijgen. Dat is een adaptieve ophanging. Het origineelst vinden we echter de gestuurde uitlaat. Dat die op commando luider en stiller kan worden, is al lang niet meer zo speciaal. Ford geeft je echter de mogelijkheid om tijdstippen voor te programmeren waarop de uitlaat stiller wordt. Kwestie van je buren niet te enerveren.