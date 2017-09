Dit is de Mercedes AMG Project One!

Door: BV

Mercedes maakt zich op voor de voorstelling van wat wellicht één van de grootste publiekstrekkers op het Autosalon van Frankfurt wordt: de Mercedes AMG GT Project One. Dat is een volbloed sportieveling die meer dan alleen wat inspiratie uit de Formule 1 gaat halen.

De 1,6l V6 die gekoppeld wordt aan twee elektromotoren is in staat om 11.000 toeren per minuut te halen. Hij moet niet voor niets om de haverklap herbouwd worden. Het totale vermogen moet meer dan 1.000pk bedragen, terwijl z’n topsnelheid meer dan 350km is. Meer details volgen later vandaag nog.