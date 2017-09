Volkswagen I.D. Crozz II is realiteit in 2020

Door: BV

Aan de vooravond van het Autosalon van Frankfurt heeft Volkswagen z’n I.D. Crozz II concept onthuld. Dat is een elektrische crossover die in 2020 z’n opwachting zal maken in het gamma van het merk uit Wolfsburg.

Tweede keer…

Volkswagen gaat niet over één nacht ijs, bij de ontwikkeling van z’n elektrische gamma dat onder de noemer I.D. in het aanbod zal verschijnen. Het zijn ten minste twee nachten ijs. Eerder dit jaar stelde het bedrijf in Shanghai immers al een I.D. Crozz concept voor. Dit is een versie die daarop verder bouwt.

Het meest voorname verschil met de I.D. Crozz die op Chinese bodem stond te pronken, is de neus. Die draagt volgens het merk nu lijnen die een pak nauwer aanleunen bij wat over drie jaar de productievariant wordt.

Zelfrijdend

In tegenstelling tot bij de Audi Aicon Concept, die enkele stands verder te zien is op de IAA, kan je in de I.D. Crozz zelf het stuur nemen. Je wordt dan door een hele batterij sensoren ondersteunt en allerlei lichtsignalen maken je attent op mogelijk gevaar om je heen. Heb je geen zin in sturen, dan kan deze elektrische crossover dat ook zelf voor z’n rekening nemen.

500km ver

Voor de aandrijving zorgen twee elektromotoren die samen 301pk opwekken. Alle wielen sleuren mee aan de koets en ze geven je een top (begrensd, ongetwijfeld) van 180km/u. Hoe je manieren en je kan volgens het bedrijf 500km op één acculading afleggen. Ga daarna een half uur aan een snellader hangen en je batterij is weer voor 80% vol.