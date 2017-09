Audi bouwt R8 V10 RWS voor puristen

Door: BV

Audi heeft in Frankfurt het doek getrokken van een nieuw lid van de R8-familie. Die heet V10 RWS, wat staat voor Rear Wheel Series.

Ja, met achterwielaandrijving

Dat de R8 behoorlijk wat verwantschap heeft met de Gallardo, wist je wellicht wel. Van die Italiaanse raket zijn al even louter achterwielaangedreven versies beschikbaar en Audi kan niet laten om dezelfde saus ook over z’n R8 te gieten. Alle andere versies zijn steevast voorzien van integraalaandrijving.

Lichter maar niet sneller

De 5,2l V10 benzinemotor wekt nog steeds 540pk en 540Nm op. Die eenheid heeft 50kg minder meer te slepen (1.590kg). Zo veel wegen de aandrijfassen en differentiëlen die de vierwielaangedreven versies meer hebben. Dat levert echter geen betere sprinttijden op. De topsnelheid zakt met een kilometer of twee en de sprinttijd gaat er drie tienden op achterruit. Minder tractie. De Spyder haalt de 100 in 3,8 tellen. De Coupé in 3,7.

Gelimiteerd

De R8 RWS wordt niet zomaar aan het gamma toegevoegd. Het is een (relatief) beperkte reeks. Meer dan 999 stuks worden er niet gemaakt.