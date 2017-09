Audi Aicon toont de toekomst

Door: BV

Heel wat automerken denken dat de nadruk in de toekomst zal verschuiven van rijden, naar je laten rijden. Elektrisch, vanzelfsprekend. Dat levert natuurlijk wat problemen op. Zo is de vorm waaraan je de actuele modellen herkent, nauwelijks nog relevant wanneer je een auto ontwerpt met een binnenruimte die moet dienen om te werken, te ontspannen, of zelfs te slapen. Audi denkt er al eens over na met deze Aicon Concept.

Geen stuur of pedalen

Begeerte zal altijd deel blijven uitmaken van de aankoop van een auto. Veel automerken hebben geen andere keuze, willen ze premium prijzen blijven vragen. Audi denkt dat het met de Aicon wel lukt, omwille van z’n koetswerkdesign en z’n interieur dat de ambiance van een eerste klasse vliegtuigcabine moet reflecteren. Een stuur of pedalen voorzag Audi niet.

Grote jongen

Uit de beelden is het niet altijd even duidelijk af te leiden, maar de Aicon is een gigant! Hij meet zo maar even 5,44m in de lengte, is 2,10m breed en 1,5m hoog. De wielbasis bedraagt 3,47m. Dat is nog maar eventjes 24cm meer dan in de Audi A8 (ja, die met lange wielbasis). 26” velgen verdoezelen de buitenmaten een beetje.

Slim met licht

De Aicon heeft geen conventionele kop- of staartlichten. In plaats daarvan monteert Audi grote oppervlakken die voorzien zijn van honderden driehoekige segmenten. Daarop kunnen beelden, vormen en zelfs boodschappen gevormd worden. Die babbelvaardige lichten beperken zich overigens niet alleen tot de auto zelf. Deze Audi-van-de-toekomst kan ook licht op de grond en de omgeving projecteren. Waarschuwingen voor voetgangers bijvoorbeeld. Koplampen die echt in de verte schijnen ontbeert hij dan weer. Audi denkt dat die in de toekomst nutteloos zullen zijn. De laser- en radarsensoren hebben immers geen licht nodig. Mensen wel, en daarom wordt de Aicon vergezeld van een mini-drone die de weg voor de inzittenden kan verlichten wanneer ze zich buiten de auto begeven.

Comfort en ruimte

Twee tegengesteld openende deuren verschaffen toegang tot het ruimte interieur. Dat is, ondanks de riante buitenmaten, ontwikkeld als een 2+2. De over grote afstand verschuifbare en 15° draaibare voorzetels moeten de inzittenden alle mogelijkheden voor interactie, comfort en ontspanning bieden. Maar als het echt moet kan er ook vier man mee. Plaats voor bagage is er ook. De Aicon heeft voor- en achteraan opbergruimte. 660l in het totaal.

Naar huis, graag

Zonder stuur of pedalen kan je maar beter hopen dat de auto begrijpt waar je naartoe wil. Dat kan met spraakherkenning, maar wie dat al eens heeft geprobeerd in een moderne auto is wellicht blij, dat er ook gewoon aanraakschermen voorzien zijn. Dienen die niet om met de auto te communiceren, dan kan je ze gebruiken voor videoconferenties of naar een film te kijken. Wil je een groter scherm dan is het altijd nog mogelijk om die op de voorruit te projecteren.

Rijden

Natuurlijk rijdt de Aicon elektrisch. Met vier elektromotoren, één per wiel. In het totaal zijn ze goed voor 353pk en 550Nm. De nadruk van de ingenieurs lag eerder op efficiëntie dan op prestaties. Dat levert een bereik van 700 à 800km op een enkele lading op. De ophanging is pneumatisch, maar maakt ook gebruik van elektrisch bediende veerpoten. Die kunnen koetswerkbewegingen compenseren en ervoor zorgen dat de auto bijvoorbeeld gaat tegenleunen in de bochten en niet duikt of steigert bij het remmen of accelereren.