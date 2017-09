Alleen met handbak: Porsche 911 GT3 Touring Package

Door: BV

Porsche heeft een neus voor niches. En na de 911R is gebleken dat er wel degelijk publiek is voor een handgeschakelde 911. Niet het standaardexemplaar, maar eentje met wat meer vermogen. De 500pk en 460Nm van de 911 GT3 bijvoorbeeld. En kijk, hier is die 4-liter boxer als ‘Touring Package’. Alleen te koop met handbak. Voor een luttele € 152.416 (in Duitsland).

Discreter

De 911 GT3 TP, zoals we de naam hier afkorten, is slechts een tikkeltje minder extreem als het op prestaties aankomt. Naar 100 geschiedt in 3,9 tellen en je kan tot 316km/u over de autobahn stomen. Maar hij is wel wat discreter als het op uiterlijk aankomt. De grote achtervleugel is verdwenen. Aan de binnenzijde ruilt Porsche bijna al het Alcantara van de GT3-met-vleugel om voor rijn leder. Wil je leder voor het zitoppervlak van de stoelen, dan moet je Porsche daar even van overtuigen. Zoniet wordt het zwarte stof.

Te zien op het Autosalon van Frankfurt.