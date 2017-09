Vision E: de elektrische crossover van Skoda

Door: BV

Bij Volkswagen wordt druk gewerkt aan de introductie van elektrische modellen. En terwijl de technologie voor het bedrijf nieuw is, is de werkmethode dat niet. Dat wil zeggen dat éénzelfde structuur voor zoveel mogelijk verschillende modellen gebruikt moet worden. En daarom zie je bij het concern niet één of twee concept cars voor een elektrische crossover, maar al meteen drie. De Vision E is de I.D. Crozz II van Skoda.

Milde evolutie

Ja, z’n prestaties zijn identiek: 500km rijbereik, iets meer dan 300pk en een top van 180km/u. Wat ook identiek is, is de werkmethode. We kregen al een Vision E te zien, maar het exemplaar dat nu op de IAA in Frankfurt wordt gepresenteerd is vooral esthetisch aangepast. Net zoals… jawel, de VW I.D. Crozz II.