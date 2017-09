Nog snel even lekken: Renault Megane RS

Door: BV

Renault maakt zich op voor de première van de jongste Mégane RS. Een auto waarvan we al meermaals een tip van de sluier gelicht zagen. Omdat het merk ervoor teasers de wereld in stuurde, maar ook omdat er links en rechts vanalles uitlekte. Nu, een dag voor z’n debuut is het weer prijs. Hier zijn de eerste beelden.

Geen geheimen meer

Bij z’n voorstelling zullen we ons kunnen concentreren op de technische specificaties. Veel geheimen heeft het uiterlijk nu immers niet meer. Aan de buitenzijde wil Renault je aandacht vestigen op de grotere luchthappers, de originele lichtunits in de bumper, de bredere wielbogen, de opvallende achtervleugel en de diffuser die de centrale uitlaat kadert.

Aan de binnenzijde bestaan de aanpassingen uit sportiever meubilair, een afgeplat stuurwiel en een decor dat met aluminium en rode accenten wordt gespekt.

Prestaties?

Nog geen uitsluitsel over wat onder de kap zit. Het meeste geld staat er echter op de 1.8l turbomotor die ook de nieuwe Alpine A110 aandrijft. 300pk sterk en naar keuze gekoppeld aan een zesbak of DSG-automaat die uitsluitend de voorwielen aandrijft. Vierwielbesturing staat ook op het menu.