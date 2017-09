Moddervreter met V8: Land Rover Discovery SVX

Door: BV

Eerder dit jaar lanceerde Land Rover de nieuwe Discovery. Een model dat traditioneel een hoog comfortniveau combineert met uitstekende ploetercapaciteiten. Maar die laatste kunnen altijd nog wat verder aangescherpt worden. Jaguar Land Rover Special Vehicle Operations (SVX) toont al even hoe.

Ja, er zit nu een achtcilinder in de neus. Een hele prestatie gezien de grootste centrale van huis uit een zescilinder met turbo (op benzine) is. Maar meer vermogen en trekkracht zijn hier slechts een deel van het recept. Dat omvat traditionele zaken als een carter- en transmissiebescherming onderaan, terreinbanden, sleephaken en achteraan een erg netjes ingewerkte winch. Een spat oranje op enkele selecte onderdelen zorgt voor een stoer effect en slanke LED-verstralers op het dak zorgen dat je in alle omstandigheden ziet waar je heen gaat.