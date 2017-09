Renault Symbioz is één met je huis

Door: BV

Het zijn natuurlijk niet alleen de Duitsers die vooruit kijken op de IAA in Frankfurt. Er wordt duchtig richting toekomst gestaard door het gros van de merken daar. En niet zelden is daarin een grote hatchback te zien. Zelfrijdend, elektrisch. Je ziet het in deze Audi, deze Volkswagen, deze BMW en ook in de Renault Symbioz Concept.

Ecosysteem

Renault heeft behoorlijk wat stof van de schoorsteenmantel gesnoven en besloten dat je huis en auto in de toekomst één ecosysteem zal vormen. Het verlengde van je woonkamer, of op z’n minst een extra kamer, maar ook het brein en - als het moet - ook de stroomvoorziening.

500km op één lading

De Fransen zeggen dat ze later dit jaar beginnen testen met een auto die wat wegheeft van de Symbioz. Met een elektrische aandrijflijn en de mogelijkheid om zelf de weg te zoeken. Deze concept wordt aangedreven door vier elektromotoren die samen zo maar even 680pk en 660Nm opwekken. Goed voor 500km autonomie in combinatie met een 72kWh accu. Dat het geen lichte jongen is, kan je afleiden uit z’n acceleratietijd. ‘Minder dan 6 seconden’. In EV-land met dergelijke vermogens is dat behoorlijk à l’aise.