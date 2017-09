Nieuwe Porsche Cayenne Turbo is belachelijk snel

Door: BV

Porsche presenteert op z’n stand in Frankfurt het nieuwe Cayenne-aanbod. De meeste versies kregen we eerder al onder onze neus geschoven, maar de topper - de Cayenne Turbo - laat zich pas nu zien.

4-liter V8

Onder de motorkap ligt een dubbel geblazen V8. Die stelt zo maar eventjes 550pk ter beschikking van z’n bestuurder. 30pk meer dan voorheen. Een slimme, elektronisch gestuurde vierwielaandrijving en een 8-trapsautomaat sluizen dat allemaal richting asfalt.

Hoe snel?

Wanneer het rubber zich met overgave in de ondergrond kan vastbijten, is de Cayenne Turbo tot uitzonderlijke prestaties in staat. Alsof hij niet groot en hoog is, blijft hij tegen de wind inbeuken tot 286km/u. De eerste 100km/u zijn geschiedenis, precies 3,9 seconden nadat je het gaspedaal intrapte. Minder dan 4 seconden!

En meer…

Het zijn ook niet allemaal cijfertjes. Het zwaartepunt werd verlaagd, voor een beter weggedrag. De luchtophanging is slimmer voor meer comfort. En het uiterlijk is aangedikt om… wel, omdat je buurman zou zien dat je met een Turbo rijdt. Dat kan je nog het snelst duidelijk maken met de uitklapbare achtervleugel. Die is nieuw en zorgt voor meer neerwaartse kracht, en zelfs een (ietsje) kortere remweg.