Audi RS4 Avant klopt Mercedes C63 AMG

Door: BV

De Audi A4 Avant staat al een jaar of twee in de catalogus. Tijd dus voor de aangedikte versies. Deze RS4 Avant knalt desgewenst met 280km/u over de autobahn. Waarom? Omdat een begrenzer verhindert dat hij sneller gaat.

Minder mag?

Als het nog even iets minder mag, dan hoef je het Dynamic Package niet aan te vinken. Dan laat Audi de begrenzer gewoon op 250 staan. Accelereren doet de break waarin 1.510l bagage past altijd even vlot. Naar 100 duurt 4,1 seconde. Een fractie langzamer dan de lichtere RS5 uit eigen stal, maar -cruciaal- toch wel één tiende vlotter zeker dan de Mercedes C63 AMG? Wat een meevaller. De RS4 werkt nochtans met minder slagvolume. 2,9l uit een dubbel geblazen zespitter. Het knijpt er 450pk en 600Nm uit.

Let je een beetje op met kleur en opties, dan kan je de RS4 best discreet houden. De breed uitgeklopte wielkasten, gapende luchtinlaten, 19- of 20-duims velgen, potige remklauwen, diffuser en vuistdikke uitlaatspruitstukken… daar ontsnap je niet aan. Die horen erbij.