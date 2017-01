Ferrari 365 GTB/4 'Daytona' (1968-1973)

Door: REDACTIE

Laat ons eerst even de typeaanduiding ontleden. Het getal 365 slaat op de inhoud van elk van de twaalf aanwezige cilinders (uitgedrukt in cc) en het cijfer 4 na GTB verwijst naar het aantal nokkenassen die de motor telt. 'GTB' staat dan weer voor Gran Turismo Berlinetta, wat de inborst van deze kilometervreter verraadt. En de naam Daytona? Die werd verzonnen door de media nadat Ferrari in 1967 het volledige podium van de 24 Uren van Daytona wist in te palmen.

Met de motor voorin

In tegenstelling tot de Lamborghini Miura, die algemeen als de eerste echte supersportwagen wordt beschouwd, kreeg de 365 GTB/4 z'n V12 voorin ingeplant. Met 352pk kon hij overigens op exact twee paarden meer rekenen dan zijn concurrent, wat neerkwam op een nooit eerder geziene 22pk/100kg. Toppen deed hij bij 280km/u en vanuit stilstand naar 100 sprinten lukte in 5,5 seconden. Ferrari experimenteerde weliswaar met het middenmotorconcept, maar grote baas Enzo zag er voor het merk weinig brood in. En dus mocht enkel de Dino ervan proeven.

De 'Daytona' werd in 1968 op de Autosalon van Parijs voorgesteld en verraste het aanwezige publiek door z'n traditionele motoropstelling in combinatie met een modern lijnenspel. Er kwam zelfs een geheel nieuwe vormgeving voor het radiatorrooster aan te pas, waarbij het herkenbare ovaal plaats moest ruimen voor bijna onzichtbare luchtinlaten in de bumper. En dankzij het ontbreken van de grille kwam er ruimte vrij over de volle breedte van de auto om een plaat uit plexiglas te integreren, als bescherming voor koplampen en richtingaanwijzers. Twee jaar later zou het kunststof echter wijken voor neerklapbare koplampen, nadat de Amerikanen hun regelgeving hadden aangescherpt. Zijn dubbele achterlichten zouden nog jaren typerend blijven voor modellen van het merk.

Go vice

In totaal werden er 1.406 Daytona's aan de man gebracht, waarvan 158 rechtsgestuurde coupés, 122 Spiders van Scaglietti (7 rechtsgestuurd) en 15 competitie-uitvoeringen (in 3 reeksen, met een lichtere carrosserie en met meer vermogen onder de kap). Achteraf werd echter een heel aantal Berlinetta's tot cabrio's omgebouwd, in de hoop een stijging in waarde te bekomen. Je kon er in de beginperiode van de televisiereeks ' Miami Vice ' kennis mee maken. Op het scherm reed hoofdpersonage Sonny Crockett boeven achterna in een Spider uit '72, al bleek het eigenlijk om Chevrolet Corvette C3 te gaan met een ander koetswerk er omheen.

Nadat de Daytona in 1974 op pensioen werd gestuurd, stond zijn opvolger al klaar in de vorm van de 365 GT4 Berlinetta Boxer. Daarin lag een vlakke V12 áchter de bestuurder, en dus leek Ferrari eindelijk toe te geven aan het succes van de Miura. Pas in 1995 introduceerde Ferrari wederom een tweezitter met de traditionele lay-out: de 550 Maranello.