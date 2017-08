Mercedes 600 (1964 - 1981)

Door: ADD

In de jaren '60 was het bon ton om ongegeneerd met je rijkdom uit te pakken. Mercedes was zich daar toen ook zeer goed van bewust en liet daarom in 1964 de 600 op de wereld los.

Groot, groter, grootst

De 600 was groot. Heel groot. Met z'n totale lengte van 5,45m was hij zowaar 30cm langer dan zijn concurrent bij uitstek: de Rolls-Royce Silver Shadow. En ook op technisch vlak toonde de limousine zich vooruitstrevend. Als bestuurder werd je getrakteerd op een sterk geautomatiseerde auto waarin een geavanceerd 150 bar hydraulisch systeem bijna alle bewegende onderdelen in en op de Benz aandreef. Indertijd was zo'n toepassing betrouwbaarder en stiller dan een elektrische installatie. Portieren en ruiten sluiten vergde geen moeite, en om achterin een comfortabele pose aan te nemen hoefde je geen zware hendels over te halen maar een futuristische joystick te bedienen. Bovendien was de 600 uitgerust met een instelbare luchtvering.

+200km/u

Tussen de voorwielen werd plaats gemaakt voor een compleet nieuwe 6.3-liter V8 die 250pk ontwikkelde. De zescilinder uit de populaire 300 werd immers te licht bevonden om het bijna 3 ton wegende vlaggenschip aan te drijven. Toppen deed de 600 met iets meer dan 200km/u op de teller, en om er zeker van te zijn dat er niemand in de weg liep was de slee uitgerust met een van de krachtigste claxons die ooit op een productieauto is gemonteerd.

Drie versies

De 600-reeks bestond uit drie modellen: de standaard SWB (Short Wheel Base), de Pullman en de Landaulet. Op basis van het standaardmodel werden ook nog twee coupé-varianten met een ingekorte wielbasis gemaakt als passend afscheidscadeau voor Rudolf Uhlenhaut, medeontwerper van de auto. De 600 Pullman – de eerste Mercedes die deze naam droeg – was een verlengde versie van 6,24m die zowel met vier als met zes deuren kon worden geleverd. De Landaulet was een semi-cabriolet op basis van de Pullman met een opvouwbaar dak boven de achterste passagiers. Een SWB kostte indertijd $ 22.000, voor de Pullman diende nog eens $ 2.000 extra worden neergeteld. Niet verwonderlijk gold de 600 als duurste auto ter wereld.

Populair bij dictators

Dat de 600 populair zou zijn bij de rijkeren der aarde, was te verwachten. Maar niet enkel beroemdheden als Coco Chanel, John Lennon en de paus (Landaulet) lieten zich tot een aankoop verleiden. Ook beruchte figuren als Nicolae Ceauşescu, Josip Broz-Tito, Fidel Castro, Pol Pot, Leonid Brezhnev, Idi Amin en Kim Jong-il - allen communistische leiders of dictators - vielen voor de 600. In het westen heeft dat het imago van de Duitse klasbak weinig goed gedaan.

Productie

Over een periode van maar liefst 18 jaar hebben 2.677 exemplaren de fabriek verlaten. 59 daarvan vielen onder de noemer Landaulet en 428 keer ging een Pullman over de toonbank. In 1981 werd besloten om de 600 uit productie te nemen. De in 1972 geïntroduceerde S-klasse wist immers een steeds groter marktaandeel tot zich te nemen.