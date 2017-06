HONDA PRELUDE 1991 - 1996

De eerste generatie (1978) was nog sober. De tweede generatie (1983) werd al wat groter en zocht meer z’n heil in de barok. Vanaf de jaren negentig werd de Prelude nog zwaarder, kreeg een breed digitaal dashboard en was klaar om te figureren in films als Star wars of Battlestar Galactica. Hij had wel knappe technologie onder z’n ruimtepak, met VTEC-motoren en vierwielsturing. Ook wel de laatste stuiptrekkingen van dit ras.