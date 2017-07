Ford viert 100 jaar pickup

Door: BV

Ford heeft heel wat te danken aan de pickup. Nog het meest in recente tijden. Afgelopen jaar was de Ford F-Series het tweede best verkopende automodel. Wereldwijd. Alleen de Corolla ging hem voor. Het mooie resultaat is vooral te danken aan het koopgedrag van de Amerikanen die niet in de grote steden wonen. Die zijn wild van de F-Series. Al sinds 1977, toen het de best verkopende pickup in de VS werd. 40 jaar later staat hij nog steeds bovenaan de verkoopstabellen. Maar z’n geschiedenis, die begon eigenlijk 60 jaar eerder. Heel precies op 27 juli 1917.

Een eeuw vol pickups

Het is precies een eeuw geleden dat Ford z’n eerste pickup lanceerde. Die was behoorlijk gebaseerd op de Model T, waar het bedrijf de sector meer in het industriële tijdperk dwong. De motor en het passagierscompartiment waren er rechtstreeks van overgenomen. Maar hij had een ander chassis, om een ton te kunnen torsen. Ford vroeg er $ 600 voor en kon er 1,3 miljoen stuks van verkopen voor hij 11 jaar later werd vervangen. Toen door de Model A, gebaseerd op de Ford Model A, en met een structuur die anderhalve ton op de rug kon verdragen.

De pioniers

Opeenvolgende modelgeneraties kwamen er in 1933, 1948, 1953 (toen de F-series officieel als naam geïntroduceerd werd), 1961… en zo kunnen we nog een hele tijd doorgaan. Een overzicht van de belangrijkste modellen vind je in de foto’s bij dit artikel.