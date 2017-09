Hoe de Peugeot 204 precies bood wat de markt vroeg (1965 - 1976)

Door: HM

In 1965 moesten we ons nog geen zorgen maken over gluten, pensioensparen of spijkerbommen. Een bouwvergunning aanvragen was nog eenvoudig en ook de auto’s hadden nog iets simpels. Kijk maar naar de Peugeot 204.

Toen deze bescheiden vierdeurs in 1965 gelanceerd werd, kon je hem van ver herkennen als een Peugeot. Het was nog de tijd dat de meeste merken een eigen designtaal hadden. In het geval van Peugeot zat Pininfarina daar voor veel tussen. Vandaag moet je al goed naar het logo kijken om te zien over welk merk het gaat.

De 204 was zeer welkom bij Peugeot want in die periode had het merk met de leeuw alleen de 404. En dat was geen kleintje. Alsmaar meer mensen wilden beginnen autorijden, dus de markt vroeg wat compacter en goedkoper transport.

De hype van de wigvorm of geblokte koffer bestond nog niet

Alleen wie Elvis Presley nog in de hitlijsten heeft weten staan, kan zich iets voorstellen bij de auto’s die nog geen uitgesproken wigvorm hadden of een opgepompte koffer. Helemaal in de geest van die tijd kreeg de 204 een sierlijke neus, een ranke achterkant en keek de wereld tegemoet met een glimlach. Aanvankelijk gelanceerd als vierdeurs. Haast alle auto’s waren toen twee-of vierdeurs. Later kwam er ook de rechttoe rechtaan stationversie. Minder elegant, maar o zo praktisch.

Aan deze 204 kleeft geen jong of flitsend imago, hij staat zeer ver van z’n ADHD-neef de 205 GTI. De 204 had hoegenaamd geen agressief uiterlijk, eerder een zacht en vrolijk design en stond voor bescheiden en betaalbaar vervoer. Maar toch nog voldoende robuust om die slechte wegen op het Franse platteland aan te kunnen.

De eerste voorwielaangedreven Peugeot

Bij z’n presentatie in 1965 was de 204 helemaal bij de tijd. Peugeot was geen pionier, veeleer een behouden constructeur. Toch kwamen de Fransen op de proppen met een erg moderne motor. Een lichtmetalen blok met een bovenliggende nokkenas. Deze motor was aanvankelijk een zeer bescheiden 1130cc met 6 fiscale pk’s, dat betekende in Frankrijk nog een voordelig belastingtarief. De motor werd dwars geplaatst en dit was meteen de eerste voorwielaangedreven Peugeot. De versnellingsbak vond z’n plaats onder de motor en met de versnellingshendel aan het stuur kon de binnenruimte optimaal benut worden. Vergeleken met z’n concurrenten met gelijke buitenafmetingen had de Peugeot 204 duidelijk meer binnenruimte te bieden.

Jammer van de roest. Maar hij was in die tijd lang niet de enige en zeker niet de slechtste leerling van de klas. Technisch zeer OK, maar voorts niks speciaals. Hij blonk eigenlijk nergens echt in uit. Een gewone, aangenaam rijdende, financieel haalbare auto.

De kleinste diesel ter wereld

Toch kon de 204 pronken met een record. In 1968 verscheen de dieselvariant: een 1250cc diesel, met 40 pk. In die tijd de kleinste diesel ter wereld. Vooral in de zwaardere break was dat kruipen en slepen. Dat waren nog diesels waar je vooreerst erg lang moest wachten op de gloeibougies om te kunnen starten. Maar ook erg geduldig moest zijn en veel lawaai moest verdragen om de naald bij 130 km/u te zien halt houden.

Vanaf 1966 kwam er ook de tweedeurs coupé of cabrio. Zeer leuke auto’s. Ze waren wat korter, exclusiever en 20% duurder. Peugeot deed dat graag, een coupé of cabrio toevoegen. Dat gebeurde ook bij de Peugeot 404 en de Peugeot 504. En later ook bij de 406 of 407. Helaas loont dat nu niet meer. De Duitse premiummerken domineren dit segment te hard.

Vanaf 1969 kwam de 304. Eigenlijk een facelift. Wat restyling, net iets langer, wat meer luxe en grotere motoren. De beide modellen werden naast elkaar aangeboden tot 1976. Toen verscheen de (grotere) 305.

De kampioen van de thuismarkt

Zowel de 204 alsook de 304 werden zeer populair, vooral in Frankrijk. Een totale productie van 1.6 miljoen exemplaren en van 1969 tot 1971 de best verkochte wagen in Frankrijk. In die periode betekende het begrip ‘thuismarkt’ nog iets. Franse constructeurs konden hun eigen markt moeiteloos domineren. Zowat drie kwart van de 204’s werd in Frankrijk verkocht. Globalisering moest nog uitgevonden worden.