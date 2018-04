Nieuw van Firestone: SZ90µ

Door: BV

Zo snel gaat het in de bandensector. Nauwelijks enkele dagen gelden hadden we de Dunlop SP Sport Maxx TT aan de tand gevoeld, en ditmaal is Firestone er met z'n tegenhanger. De Firehawk SZ90µ (spreekt uit als ‘mew') moet de SZ80 vervangen. Die dateert reeds uit 2003. Uiteraard moet de band de ideale balans bieden tussen nat en droog rijden. In tegenstelling tot Dunlop, heeft Firestone het ook begrepen op bestuurders van de Peugeot 207, Renault Mégane, Opel Astra en Alfa 147, maar evengoed ook met uitschieters naar de echte sportievelingen als de Opel GT.

De Firehawk heeft een asymmetrisch loopvlak. Dat is inmiddels de standaard. Aan de binnenzijde is de configuratie afgesteld op nat rijden, de buitenkant is gericht op droog weer en het centrale deel zorgt traditioneel voor de afvoer van water. Ditmaal zorgen speciale schouderblokken voor meer stijfheid, en dus meer gevoel. Firestone verklaart overigens dat dit niet zozeer een band is die op prestatie gericht is, hij zorgt in de eerste plaats voor meer rijplezier. Momenteel is de band leverbaar in 12 maten voor velgen van 16" tot 18" in reeks 40 tot 55. In januari van volgend jaar wordt het aanbod uitgebreid.