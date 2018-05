Bandentips voor caravanners

Door: BV

Met de zomer voor de deur plannen velen onder ons wellicht een autovakantie. Misschien zelfs met de caravan of (bij uitbreiding) in de zomerverhuis geholpen door een aanhangwagen. Voor ons reden genoeg om je even met enkele cruciale bandentips te onderhouden. Banden zijn immers de voornaamste oorzaak van pech met caravans.

Houdbaarheidsdatum

Aanhangwagens of leefwagens voor recreatieve doeleinden worden vaak slechts sporadisch gebruikt. De banden verslijten daarom niet op een conventionele manier (door slijtage van het loopvlak) maar overschrijden vaak hun houdbaarheidsdatum. Elke band die ouder is dan 10 jaar, moet je als onveilig beschouwen. De leeftijd van uw band kan je zelf achterhalen. Die herken je aan de code ‘DOT' met daarachter vier cijfers, afleesbaar op de flanken van de banden. De eerste twee cijfers staan voor de week en de laatste twee cijfers voor het productiejaar. Bij banden van vòòr 2000 staan achter de code ‘DOT' drie cijfers. Die beschouw je overigens altijd best als 'aan vervanging toe'.

Stabiliteit

Een caravanband is uiterlijk vergelijkbaar met een autoband, maar heeft een hoger draagvermogen en hardere wangen (om de stabiliteit te waarborgen). Monteer daarom geen gewone autoband onder je vakantieverblijf, maar rubber dat voldoende belasting aankan. Het is uiteraard een goed idee om voor het rijden (als de banden koud staan) de bandenspanning te controleren. De gewenste bandenspanning vind je in het instructieboekje. Een lage bandenspanning zorgt voor wrijving, verhoogt het risico op oververhitting en dat kan uiteindelijk tot een klapband leiden. De band laten vullen met stikstof zorgt voor minder spanningsverlies terwijl de temperatuur van de band stabieler blijft. Tot slot let u best even op bij het inladen van uw caravan. Niet alleen voor je banden, maar ook om de slingerbewegingen te beperken. Gewichtige zaken plaats je best zo laag mogelijk en vooraan de aanhangwagen.