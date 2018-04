VW op strooptocht bij Porsche

Door: BV

Volkswagen vecht de crisis stevig van zich af. De Duitse constructeur kan daardoor zelfs z'n plannen om de controle over sportwagenbouwer Porsche over te nemen, in een hogere versnelling zetten. De Groep uit Wolfsburg trekt z'n investering op van 3,3 tot net geen 4 miljard euro. Dat betekent dat het bedrijf 49,9% van het aandelenpakket van Porsche zal verwerven, en niet 42% zoals eerder werd gezegd. In beide gevallen werd VW de grootste aandeelhouder en verwierf het de feitelijke controle. De integratie van Porsche binnen de VW-groep is inmiddels al op snelheid. VW stelde met Michael Macht reeds een nieuwe baas. Die is naarstig op zoek naar rendement. Eerder werd al bekend dat Porsche z'n productgamma nog verder zal kunnen uitbreiden.

Natuurlijk zoekt VW ook naar zo veel mogelijk synergie. Een nieuwe instapper onder de Porsche Boxster zou z'n architectuur met middenmotor kunnen delen met een kleine sportauto van VW. Dat wordt de productieversie van deze Concept BlueSport. Diezelfde structuur zou kunnen dienen voor ofwel de opvolger van de Audi TT (in Ingolstadt willen ze er al langer een echte sportauto -met middenmotor- van maken) of een nieuwe kleine broer voor de R8 (R3 of R4) die naast de volgende TT in de catalogus komt. De Cayenne had al behoorlijk wat gemeen met producten bij VW en het concern had al z'n oog laten vallen op het onderstel van de Panamera. Michael Macht verklaart intussen ook dat Porsche z'n Boxermotoren voor zich houdt, maar dat het onderstel van de 911 misschien wel elders gebruikt zal worden. VW laat geen heilige huisjes heel...