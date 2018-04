Facelift én 1.6 voor Lotus Elise

Door: BV

Lotus heeft tijd gevonden om voor de Elise een facelift te pennen. Het is de eerste grondige opfrisbeurt voor het model in zeven jaar tijd. En het wordt wellicht ook de laatste want deze editie gaat hoogstens nog twee jaar mee. Dan hebben de Britten een opvolger in de pijplijn zitten, al zouden we -gezien het succes van de actuele generatie- verbaasd zijn moest die een stijlbreuk inluiden.

Het smoelwerk van de Elise aapt de grotere Evora na. In de nieuwe koplampen zijn ook meteen LED-dagrijlichten geïntegreerd. Voor- en achteraan zitten nieuwe bumperschilden en in het voorste exemplaar is een merkbaar grotere luchthapper uitgesneden. Ook in de flank zijn de insnijdingen voortaan ruimer. Andere nieuwtjes zijn kleuren, aankleding, nieuwe designs voor het lichtmetaal (en gezien het bescheiden gewicht van de velgjes mag je dat hier letterlijk nemen) en een aangepaste motorafdekking. De detailaanpassingen aan de koets zorgen voor een daling van de luchtweerstand met 4%.

De bij Toyota betrokken 1.8l blijft. Dat blok levert nog steeds 192pk in atmosferische vorm en 217pk als een supercharger voor drukvoeding zorgt. Het belangrijkste nieuws is echter dat nu ook een 1.6l, eveneens van Toyota, leverbaar wordt. Die levert 134pk bij 6.800t/min en 160Nm trekkracht bij 4.400t/min. Dat lijkt weinig spectaculair maar de Elise is een pluimgewichtje. De constructeur is nog weinig specifiek over de prestaties en houdt het voortaan op een sprinttijd van ongeveer 6,5 tellen en een top van net geen 200km/u. De Elise 1.6 S blaast elke kilometer slechts 155gr CO2 in de atmosfeer en ten opzichte van de atmosferische 1.8 is dat een verbetering van 13%.

In april staat de vernieuwde Elise in Europa bij de verdeler. Wie dan de optielijst bekijkt zal daar een snelheidsregelaar in vinden. Ook dat is nieuw.